KİLİS\'E 2 ROKET DAHA DÜŞTÜ; AT YARALANDI

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzilerinden atılan 2 roket, Kilis kent merkezindeki Ekrem Çetin Mahallesi\'ne düştü. Bir ev ile boş araziye isabet eden roketlerin patlaması sonucu, yoldan geçen bir at şarapnel parçalarıyla yaralandı. Yaralı at, görevliler tarafından tedavi edildikten sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Patlama sonrası evde hasar meydana geldi. Kilis\'e gün içerisinde düşen roket sayısı 5\'e yükseldi.



FOTOĞRAFLI