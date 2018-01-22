Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (5)

TOROSLAR EDAŞ ÇALIŞANI ŞEHİT OLDU

Hatay\'ın Kırıkhan ilçesinin Suriye sınırının sıfır noktasındaki Karatepe bölgesindeki ÖSO mensuplarının kaldığı çadırlara, Afrin bölgesinden atılan roketin seyyar jeneratöre isabet ettiği ortaya çıktı. Saldırıda 2 ÖSO mensubunun yaşamını yitirdiği belirtilirken, bozulan jeneratörü tamir etmek için gelen Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. (Toroslar EDAŞ) çalışanı, evli ve 2 çocuk babası Şahin Elitaş\'ın (30) şehit olduğu bildirildi. Hatay\'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı Elitaş\'ın jeneratörün tamiri için bakıma girdiği sırada patlamanın meydana geldiği öğrenildi.

KİLİS\'E 3 ROKET DÜŞTÜ, 1\'İ PATLAMADI

Afrin\'deki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden atılan 3 roket, Kilis kent merkezindeki Kazım Karabekir Mahallesi\'ne düştü. Evin çatısına, boş araziye ve sokağa düşen roketlerden 2\'si gürültüyle patlarken, 1\'i ise patlamadı. Patlamanın meydana geldiği evde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri, patlamayan mühimmatın imhası için çalışma başlattı.

2 ÖSO MENSUBU YAŞAMINI YİTİRDİ

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Kilis\'in Gülbaba köyünün karşısında Suriye tarafındaki çatışmalarda 2 ÖSO mensubu yaralandı. Yaralı ÖSO mensupları, Gülbaba sınır tahliye noktasına ulaştırıldı. Tedavi için Kilis\'e getirilen 2 ÖSO mensubu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TSK\'YA DESTEK KONVOYU

Hatay\'ın Merkez Antakya ilçesinde bir araya gelenler, TSK birliklerine destek amacıyla Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy oluşturdu. Antakya Hüseyin Özbuğday Ortaokulu\'nun önünde başlayan araç konvoyu, ana güzergah olarak şehir merkezinde dolaştıktan sonra Reyhanlı\'ya yöneldi. Narlıca Hudut Taburu önünden geçen konvoy, daha sonra şehir merkezine döndü. Konvoy oluşturulmadan önce TSK birliklerine destek için Fetih Suresi okunup, dualar edildi. Konvoya, polis ekipleri de eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA \'TERÖR PROVOKASYONU\'NA SORUŞTURMA

Öte yandan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, \'Zeytin Dalı Harekatı\' üzerinden sosyal medyada terör provokasyonu yapanlara yönelik soruşturma başlatıldığı açıklandı. Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

\"Türkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizin güvenliği amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizce Suriye’nin Afrin kentinde terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ’a yönelik olarak başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamıyla ilgili olarak, bir kısım terör örgütü yandaşları ile provokatörlerin, devletimizin ve askerimizin başarısını gölgelemek ve kamuoyunda infiale yol açmak maksadıyla sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar Cumhuriyet Başsavcılığımızca yakından takip edilmekte ve suç içeren paylaşımlarla ilgili gerekli soruşturma işlemleri başlatılmaktadır. Terör örgütüne destek ve provokasyonuna amaçlı her türlü paylaşım yapanlara karşı vatandaşlarımızın kolluk güçlerine ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbarda bulunmaları halinde derhal soruşturma işlemleri tamamlanacaktır.



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