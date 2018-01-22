'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (5)

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TÜRK ASKERİ HATAY'DAN SURİYE'YE GİRDİ Hatay'ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK'nın kara birlikleri, saat 13

22 Ocak 2018 16:53

TÜRK ASKERİ HATAY\'DAN SURİYE\'YE GİRDİ
Hatay\'ın Hassa ilçesinin sınıra sıfır noktasına tank ve ağır zırhlı araçlarla yığınak yapan TSK\'nın kara birlikleri, saat 13.00 sıralarında son hazırlıklarını tamamladı. Askerler araçlarına binerken, tanklar da çalıştırıldı. Eller tetikte bekleyen askerlerin büyük bir bölümü  saat 13.40\'da Türkiye ile Suriye sınırına çekilen duvardan açılan bölümünden Suriye\'ye geçiş yaptı.
ÖSO birlikleri de kollarındaki sarı bantlarla yaya olarak tanklarla birlikte Suriye\'ye geçti.

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