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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 37'nci gün; 2 bin 18 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TSK: 1 ASKER ŞEHİT OLDU 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Afrin kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 asker şehit oldu

25 Şubat 2018 14:28

TSK: 1 ASKER ŞEHİT OLDU
\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Afrin kırsalında yürütülen operasyonlarda 1 asker şehit oldu. 37\'nci güne girilen harekatta şehit olan asker sayısı 33 oldu.
Genelkurmay Başkanlığı\'nca yapılan bilgilendirmede, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 24 Şubat 2018 tarihinde Afrin’de icra edilen operasyonlarda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz\" denildi.

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