T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 36'ncı gün; 1931 terörist öldürüldü

HATAY- KİLİS, (DHA)- SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 36 gündür sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931'e çıktı

24 Şubat 2018 13:31

HATAY- KİLİS, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 36 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1931\'e çıktı.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK), sınırda ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 36\'ncı güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekât, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.
Genelkurmay Başkanlığı\'ndan, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmede 58\'i son 24 saatte olmak üzere, harekâtın başından beri toplam 1931 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HATAY KİLİS DHA SURİYE AfrinDalı HarekâtıTürk Silahlı Kuvvetleri TSKSuriyeninPKKKCKPYDYPGDEAŞOcakTürkSuriye OrdusuGenelkurmay BaşkanlığıBilgilendirmede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24