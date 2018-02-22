'Zeytin Dalı Harekatı'nda 34'üncü gün; 1829 terörist öldürüldü

HATAY, KİLİS, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik 34 gündür sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 1829\'a yükseldi.

TSK\'nın sınırda ve bölgede güvenlikle istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye’nin kuzeybatısında bulunan Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlere yönelik 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 34\'üncü güne girildi. Türk savaş uçaklarının, teröristlere ait belirlenen hedefleri havadan bombaladığı harekat, karadan da topçu bataryaları ve Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) desteğiyle sürdürülüyor.

Genelkurmay Başkanlığı\'nca, 32 askerin şehit olduğu, 9 sivilin de hayatını kaybettiği harekatın son durumuna ilişkin bilgilendirme yapıldı. Genelkurmay\'ın yazılı açıklamasında, 49\'u son 24 saatte olmak üzere harekatın başından bu yana toplam 1839 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.