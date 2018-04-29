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BBC Türkçe

Zeytin Dalı Harekâtı'nda 3. gün - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Afrin gündemiyle toplanıyor

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, bugün Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde olağanüstü gündem maddesi olarak görüşülecek. YPG'ye yönelik operasyonlar ise sürüyor.

29 Nisan 2018 20:30

Türkiye'nin Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, bugün Fransa'nın talebi üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde görüşülecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, "Guta, İdlib, Afrin - Fransa Suriye'deki gelişmeler konusunda BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. Türk meslekdaşımla görüştüm" dedi.

BM Güvenlik Konseyi oturumunun TSİ 18.00'da başlaması planlanıyor.

Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden ABD Türkiye'nin sınır güvenliği konusunda meşru kaygıları olduğunu ifade etmiş, Rusya ise ABD'nin tek taraflı Suriye politikalarının 'Ankara'yı çileden çıkardığını' ifade etmişti.

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ise devam eden Zeytin Dalı Harekâtı konusunda bilgi almak üzere, kuvvet komutanlarıyla birlikte Hatay'a gitti.

Genelkurmay Başkanlığı, Akar'ın operasyonlarla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından Hatay'In Reyhanlı ilçesine atılan ve bir kişinin hayatını kaybetmesine, 47 kişinin yaralanmasına yol açan roketli saldırılara düzenlenen operasyonlarla yanıt verildiği açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 11 roketin ateşlendiği iki hedefin de imha edildiği belirtildi.

Zeytin Dalı Harekâtı'nın kara operasyonları dün sabah 11.05'te başlamıştı.

Başbakan Binali Yıldırım, amacın 30 kilometre derinlikte bir güvenli alan yaratılarak Türkiye'nin sınırdaki yerleşim yerlerinin roket ve havan topu menzilinden çıkarılması olduğunu ifade etmişti.

45 hedefin imha edildiğini

Hürriyet gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde 11 köyün Türk askeriyle birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçtiği ifade edildi.

HaberTürk gazetesi ise operasyon kapsamında Türk askerinin Suriye sınırından 7,5 kilometre içeri girdiğini yazdı.

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