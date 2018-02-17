'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 29'uncu gün; 1595 terörist öldürüldü (3)

KIZILAY\'DAN ATME\'YE İNSANİ YARDIM

Türk Kızılayı, terör örgütü PKK/YPG\'lilerin roketli saldırısında hasar gören Suriye\'deki Atme kampını onardı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgede 9 yetimhane kurduklarını, 12 bin dul ve yetime yardımda bulunduklarını belirterek, Afrin harekâtından sonra bölgenin huzura kavuşacağını söyledi.

Atme\'ye yönelik yaklaşık iki hafta önce PKK/YPG\'lilerin düzenlediği roketli saldırıda biri çocuk, 3 kişi hayatını kaybetti. Atme kampında incelemelerde bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, basın açıklaması yaptı. Saldırıda zarar gören bölümlerin onarıldığını söyleyen Kınık, \"Atme, 2011 yılından beri mültecilere ev sahipliği yapıyor. Derme çatma çadırların bulunduğu bu kampa 400 bin insan var. Bu insanlara Kızılay olarak destek veriyoruz. Özellikle Afrin operasyonuna başladıktan sonra sivil hedeflere saldırılar oldu. Barınma yerlerinin onarımı yapıldı. Yaralılar Türkiye\'ye götürüldü. Burada yaşam koşulları çok ağır. Okul yok, su yok, elektrik yok. Operasyon sonrasında buralara huzur gelecek\" dedi.

Kerem Kınık, bölgedeki insanlara doğrudan destek verdiklerini ifade ederek, \"9 yetimhane kurduk. 12 bin dul ve yetime sürekli koruma sağlıyoruz. Günlük 50 ton unla yapılan ekmeği burada kalanlara dağıtıyoruz. Gıda kolileri, hijyen kitleri veriyoruz. İnsanlar burada çadırlarda güne uyanıyorlar. Yapabilecekleri hiçbir şey yok. Yardıma muhtaç yaşıyorlar. Operasyon tamamen bittikten sonra uluslararası yardım da gelecektir\" diye konuştu.



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