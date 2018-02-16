'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 28'inci gün; 1551 terörist öldürüldü

Hasan KIRMIZITAŞ- Akın ÇELİKTAŞ- İbrahim MAŞE- Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Reşit ÇELEBİOĞLU- Mehmet YİRUN- Murat SOLAK- Yılmaz BEZGİN- İdris TİFTİKÇİ- Ferhat DERVİŞOĞLU/HATAY, KİLİS (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 28 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1551\'e yükseldi.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin, sınır güvenliğini sağlamak ve Suriye\'nin Afrin kentinin PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ terör örgütlerinden arındırılması amacıyla geçen 20 Ocak\'ta, 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlattığı \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 28\'inci güne girildi.

HEDEFLER BOMBALANIYOR

Karadan şiddetli çatışmaların devam ettiği Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesi ile Kilis\'in karşısında bulunan Raco beldesi kırsalındaki terör örgütü mevzileri, insansız hava araçlarıyla belirlenip koordinatları sınırda konuşlu topçu bataryaları ile Türk Hava Kuvvetlerine bildiriliyor. Topçu bataryaları, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla karadan, jetler ise havadan teröristlerin mevzi, barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını ateş altına alıyor. Karadan ve havadan vurulan hedefler, imha ediliyor. Bombalanan terör örgütü hedeflerinden yükselen duman, Kilis ve Hatay sınırlarından da görülüyor. Teröristlerin zaman zaman gizlenmek ve insansız hava araçları ile jetlerin görüş açısını kapatmak amacıyla siyah duman çıkarmak için lastik yaktıkları belirtildi.

TUZAKLANAN MAYIN VE PATLAYICILAR İMHA EDİLİYOR

TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla 55\'i aşkın köy ve beldeyi terör örgütlerinden arındırdı. Derinlik oluşturularak sürdürülen harekât kapsamında teröristlerden temizlenen bölgelerde tuzaklanan mayın ve patlayıcılar da eğitimli köpeklerin desteğiyle uzman ekipler tarafından bulunarak kontrollü şekilde imha ediliyor. Teröristlerden temizlenen Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Darmık Dağı\'nda da iş makinelerinin çalışması sürüyor. Asker ve ÖSO unsurlarının Afrin\'e ilerleyişini kolaylaştırmak için açılacak geçiş güzergahı için başlanan yolun yapımı sürerken, oluşturulacak rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, Mehmetçik ve ÖSO\'nun karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.

1551 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bugüne kadar 32 askerin şehit olduğu, 9 sivil vatandaşın da hayatını kaybettiği harekâtın son durumuna ilişkin Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, son bir günlük süreçte kara ve hava operasyonlarıyla 23, toplamda ise 1551 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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