'Zeytin Dalı Harekatı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (3)

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TSK: İDLİB'DE 6'NCI GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ Genelkurmay Başkanlığı'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Surman bölgesindeki 6'ncı gözlem notasının tesis edildiği açıklandı

15 Şubat 2018 16:18

TSK: İDLİB\'DE 6\'NCI GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı\'nca, Astana görüşmeleri kapsamında, Suriye\'nin İdlib kentinde bulunan Surman bölgesindeki 6\'ncı gözlem notasının tesis edildiği açıklandı. Genelkurmay\'dan yapılan yazılı açıklamada, \"Astana Görüşmeleri kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 15 Şubat 2018 tarihinde Surman bölgesinde gözlem noktalarından 6’ncısı olan 8 no’lu Gözlem Noktası tesis edilmiştir\" denildi.

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