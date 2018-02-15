'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 27'nci gün; 1528 terörist öldürüldü (2)

DARMIK DAĞI\'NDA İŞ MAKİNELERİ ÇALIŞIYOR

\'Zeytin Dalı Harekâtı\'yla teröristlerden temizlenen Kilis\'in karşısında bulunan Suriye\'nin Darmık Dağı\'nda iş makineleri tarafından çalışma yapılıyor. Harekât kapsamında asker ve ÖSO unsurlarının Afrin\'e ilerleyişini kolaylaştırmak için iş makineleri tarafından yol açılıyor. Geçiş güzergâhı oluşturulan bölgede oluşturulan rampalarda konuşlanacak topçu birliklerinin, asker ve ÖSO mensuplarının karadan ilerleyişine destek vereceği belirtildi.



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