'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü (2)

SINIRA ASKERİ SEVKİYAT

Malatya\'dan, Suriye\'nin Afrin kentinde devam eden \'Zeytin Dalı Harekatı\'na takviye için sevk edilen birliklerin bulunduğu askeri konvoy, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Malatya\'dan dün akşam yola çıkan 20 araçtan oluşan askeri konvoy, güzergahları boyunca vatandaşlar tarafından sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı. Bu sabah Hatay\'da Mehter Marşı ve Türk bayrakları ile karşılanan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına konuşlandırıldı.



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