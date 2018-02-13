T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü

KİLİS, HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 25 gündür yürütülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 50'yi aşkın köy ve belde güvenli hale getirilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 ol

13 Şubat 2018 13:06

KİLİS, HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik 25 gündür yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, 50\'yi aşkın köy ve belde güvenli hale getirilirken, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 oldu.
TSK\'nın, Suriye\'nin Afrin kentinin, sınır güvenliğini tehdit eden PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerden arındırılması için 20 Ocak\'ta başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 25\'inci güne girildi. 72 savaş uçağının hava bombardımanıyla başlayan harekatta, TSK birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri, karadan çatışmalarla 50\'yi aşkın köy ve beldeyi terör örgütünden arındırdı. Coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle zaman zaman yavaşlamasına rağmen harekat, TSK birlikleri ve ÖSO güçleri tarafından derinlik oluşturularak, sürdürülüyor. Ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve operasyona katılan güvenlik güçlerine saldırı girişiminde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Terör unsurlarının bulunduğu bölgeler de havadan ve karadan ateş altına alınıyor. TSK\'ya ait savaş uçakları, havadan; topçu bataryaları ise obüs ve çok namlulu roketatarlarla karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha ediyor.
1439 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın son durumuna ilişkin bugün yapılan bilgilendirmede, 70 teröristin kara ve hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı. Harekatın başlatıldığı günden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1439 olduğu belirtilen açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında 13 Şubat 2018 tarihinde, kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1439 olmuştur\" denildi. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİLİS HATAY DHATÜRK Silahlı Kuvvetleri Suriye AfrinDalı HarekatıTSK Suriye AfrinPKKKCKPYDYPGDEAŞOcakTSKSuriye OrdusuCoğrafiAğırTerörTERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Genelkurmay BaşkanlığıHarekatınDalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24