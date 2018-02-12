'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 24'üncü gün; 1369 terörist öldürüldü

KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlattığı ve 24\'üncü gününe giren \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini tehdit eden Suriye\'nin Afrin bölgesinin terör unsurlarından arındırılması için geçen 20 Ocak günü \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı başlattı. 72 savaş uçağının hava bombardımanı ile başlanan harekatta TSK ve Özgür Suriye Ordusu güçleri, karadan çatışmalarla çok sayıda yerleşim alanını terör örgütünden arındırdı. Coğrafi yapı ve hava koşulları nedeniyle zaman zaman yavaşlamasına rağmen harekat, TSK ve ÖSO güçleri tarafından derinlik oluşturularak başarılı şekilde sürdürülüyor.

Ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve operasyona katılan güvenlik güçlerine saldırı girişimlerinde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Cinderes bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler, güvenlik güçlerince etkisiz hale getiriliyor.

Terör unsurlarının bulunduğu noktalar, havadan ve karadan da ateş altına alınıyor. TSK\'ya ait savaş uçakları havadan, sınır birlikleri ise obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını başarıyla imha etmeyi sürdürüyor.

1369 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün yaptığı bilgilendirmede teröristlere ait 15 hedefin hava harekatı ile imha edildiğini duyurdu. Harekatın başladığı günden bu yana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1369 olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"