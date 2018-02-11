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Zeytin Dalı Harekâtı'nda 23'üncü gün; Hacı İskender köyü ele geçirildi, bir asker daha şehit oldu

Harekâtın 22'nci gününde 11 asker, hayatını kaybetmişti

11 Şubat 2018 14:14

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtında bugün (11 Şubat 2018) bir asker daha şehit oldu. Anadolu Ajansı'nın (AA) abonelerine servis ettiği haberde,  Afrin’in batısındaki Hacı İskender köyününün ele geçirildiği bildirildi. 

TSK'dan bu sabah saatlerinde yapılan açıklamada, "harekâtın başladığı günden bu yana 1266 teröristin etkisiz hâle getirildiği" bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 19 hedef imha edilmiştir.

Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Afrin bölgesinde devam eden operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarıyla çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. 86 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1.266 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

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