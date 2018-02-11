'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 23'üncü gün; 1266 terörist öldürüldü (2)

AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI SINIRDA İNCELEME YAPIYOR

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile Hatay\'da Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin inceleme ve denetleme yapıyor.

Genelkurmay Başkanlığı\'ndan da konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, \"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte, 11 Şubat 2018 tarihinde Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmaktadır\" denildi.