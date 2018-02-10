T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (5)

TSK: OPERASYONDA 3 ASKER ŞEHİT OLDU, 5 ASKER YARALI Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı

10 Şubat 2018 22:53

TSK: OPERASYONDA 3 ASKER ŞEHİT OLDU, 5 ASKER YARALI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin\'de süren Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.
TSK açıklamasında, şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 10 Şubat 2018 tarihinde, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyonlarda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensubu en az 15 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, tedavileri için süratle tahliye edilen yaralılarımıza acil şifalar dileriz.\"

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TSK OPERASYONDAASKEROLDUASKER YARALI Türk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinZeytin Dalı HarekatıTSKDalı HarekâtıAfrindeSözPKKKCKPYDYPGDEAŞBizleriAllahtanTürk Silahlı KuvvetleriYüce Türk Milletine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24