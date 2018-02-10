'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 22'nci gün; 1141 terörist öldürüldü (4)

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TSK: HELİKOPTERİMİZ KIRIMA UĞRADI Genelkurmay Başkanlığı, helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı

10 Şubat 2018 19:22

TSK: HELİKOPTERİMİZ KIRIMA UĞRADI
Genelkurmay Başkanlığı, helikopterin düşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada olayda 2 askerin şehit olduğu belirtilerek şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, Afrin’de devam eden operasyonlar esnasında, 10 Şubat 2018 saat 13.00 sularında, ATAK tipi bir helikopterimiz kırıma uğramış, helikopterde bulunan iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Olayla ilgili teknik heyet tarafından inceleme başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

 

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