'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı (2)

1 ASKER ŞEHİT OLDU

TSK\'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Suriye\'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"