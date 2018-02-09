'Zeytin Dalı Harekatı'nda 21'inci gün; Türk savaş uçakları bomba yağdırdı (2)

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1 ASKER ŞEHİT OLDU TSK'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, Suriye'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu

09 Şubat 2018 14:38

1 ASKER ŞEHİT OLDU
TSK\'nın sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Suriye\'nin Afrin kentinin güneybatısında teröristlerin saldırısı sonucu 1 asker şehit oldu. TSK\'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
\"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 09 Şubat 2018 tarihinde Afrin güneybatısında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz.\"

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