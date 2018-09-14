Zeytin Dalı Harekâtı'nda 2 askerin şehit edilmesi olayına karışan 9 YPG'li MİT tarafından Hatay'a getirildi

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı sırasında 2 askerin şehit edilmesi olayına karıştığı iddia edilen 9 YPG'li, Suriye'de MİT tarafından yakalanıp Hatay'a getirildi.

MİT tarafından Afrin'de yakalanan 9 YPG'li sorgulanmak üzere, Hatay İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Hatay Valisi'nden açıklama

Konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen Hatay Valisi Erdal Ata, “9 PKK/KCK/PDY/YPG örgütü mensubu Afrin Raco bölgesinde yakalanmıştır. 9 terörist, İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT ve adli makamlar arasında yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere, Afrin bölgesinde görev yapan MİT ve jandarma görevlilerimizce yapılan koordinasyon neticesinde başarılı bir operasyonla Hatay iline getirilmiştir. Şu anda Hatay İl Jandarma Komutanlığı’nda sorguları devam etmektedir. Sorguları bittikten sonra işlem yapılmak üzere adli makamlara teslim edilecekler” dedi.