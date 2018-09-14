Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 askeri şehit eden 9 terörist yakalandı (2)- Yeniden

Ersin ERCAN- Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nı şehit eden terörist grup, jandarma ve MİT\'in Suriye\'de düzenlediği operasyonda yakalandı. Olayın ardından şehit Üsteğmen Usta\'nın naaşını da kaçıran 9 terörist, Hatay\'a getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesinde çıkan çatışmada, Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı şehit oldu. Şehit askerlerden Üsteğmen Usta\'nın naaşı, teröristler tarafından kaçırıldı. Şehit üsteğmenin naaşı, yaklaşık 2 ay sonra çatışmanın yaşandığı bölgeden 14 kilometre mesafede bulunarak, getirildiği Kayseri\'de toprağa verildi.

2 askerin şehit edilmesi ve Üsteğmen Usta\'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, Suriye\'nin Afrin Raco bölgesinde jandarma ve MİT\'in düzenlediği operasyon sonucu yakalandı. Hatay Valisi Erdal Ata, konuyla ilgili Valilik binasında düzenlediği basın toplantısında teröristlerin yakalandığını duyurdu. Vali Ata, geçen 3 Eylül\'de Afrin Raco bölgesinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin M.C. adlı PYD/YPG mensubu teröristi yakaladığını ifade ederek şöyle dedi:

\"M.C. adlı şahıs, 2014 yılından itibaren Afrin bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün sözde asayiş yapılanması içinde görev aldığını, Zeytin Dalı Harekatı öncesi ve sonrasında istihbarat toplama faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf etmiş, Afrin bölgesinde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü günü olan 23 Ocak 2018 tarihinde Ömeruşağı Köyü bölgesindeki operasyonda görevli Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın şehit edilmesi ve akabinde üsteğmenimizin naaşının kaçırılması olayına karışan terör örgütü üyelerinin isimlerini vermiştir. Bu itiraf neticesinde gözaltına alınan 3 kişinin de verdiği ifadeler doğrultusunda olaya karışan diğer 5 terörist ile birlikte olayla ilişkisi olduğu tespit edilen 9 PKK/KCK-PYD/YPG örgütü mensubu, Afrin Raco beldesinde yakalanmıştır. Terör örgütü üyesi 9 terörist, İçişleri Bakanlığı, Hatay Valiliği, MİT ve adli makamlarca yapılan koordinasyon neticesinde yargılanmak üzere, Suriye Afrin\'de görev yapan MİT ve jandarma birimlerimizin yürüttüğü başarılı operasyonla Hatay\'a getirilmiş olup İl Jandarma Komutanlığı\'ndaki sorgularının bitimine müteaakip adli makamlara teslim edilecektir.\"

Vali Ata, Reyhanlı patlamasında görev alan Yusuf Nazik adlı teröristin yakalandığını da hatırlatarak, MİT\'in bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Vali Ata, \"Afrin bölgesinde gerek MİT, gerekse jandarma istihbaratımız, emniyet istihbarat birimlerimiz çok başarılı operasyonlara imza atıyorlar. Orada emniyet asayişin sağlanması için canla başla çalışıyorlar, bir çok olayı eylem meydana gelmeden önlemiş oluyoruz\" dedi.

Vali Ata, Reyhanlı patlaması olayına karışan başka isimler olduğuna da vurgu yaparak, \"İnşallah onların da gereğini yapacağız\" diye konuştu.

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