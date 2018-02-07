Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu gün |AA: Afrin'de kritik öneme sahip köy TSK'nın kontrolüne geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 19'uncu gününde Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, " Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 oldu" denildi.

Anadolu Ajansı, akşam saatlerinde kritik öneme sahip olan Afrin'nin kuzeyinde bulunan Şeyh Horoz Köyü ve alt yerleşim yerleri ile Havuz Tepesi'nin TSK'nın kontrolüne geçtiğini duyurdu.

Şeyh Horoz bölgesinde, cumartesi günü, terör örgütü mensuplarınca tanka düzenlenen saldırıda 5 asker şehit olmuştu.

AA, öğle saatlerinde de ÖSO'ya bağlı güçlerin bulunduğu mevziye bombalı araçla yapılması planlanan intihar saldırısının tank atışıyla engellendiğini duyurmuştu.

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK/PYD-YPG ve DAEŞ terör örgütü mensubu 29 kişinin etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 999 olmuştur"

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre TSK tarafından, ÖSO kuvvetlerinin bulunduğu mevziye mühimmat yüklü bir kamyonetle bombalı saldırı girişimi yapılacağı tespit edildi. Bunun üzerine termal kameralarla takip edilen aracın, yerleşim yerlerinin olduğu alandan çıkması beklendi ve ardından araca yönelik tank atışı yapıldı. Söz konusu haberde, tank atışı sonucu aracın imha edildiği belirtildi.

"Mümbiç'ten çekilmeyeceğiz"

Amerikan CNN televizyonuna konuşan ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin Suriye'nin Münbiç bölgesinden çekilmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamalarda, Zeytin Dalı Harekâtı'nın Münbiç'e de uzanabileceğini işaret etmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da "ABD, Menbiç'ten derhal çekilmeli" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, önceki gün Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu, 11 askerin de yaralandığını açıkladı. Çatışmada ayrıca iki ÖSO mensubu da hayatını kaybetti. Zeytin Dalı Harekâtı'nın başından bu yana şehit olan askerlerin sayısı 5'e yükselirken, 15 ÖSO militanı da hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise şehit olan asker sayısının 7 olduğunu açıkladı.

Ali Bekki köyü ve 740 numaralı tepeyi ele geçiren güvenlik güçleri, kritik Raco beldesini her yandan kuşattı. Raco’nun ardından sırada Cinderes ve Şeyh Hadid beldeleri olduğu ileri sürüldü.