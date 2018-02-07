'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 19'uncu gün; 999 terörist öldürüldü (4)

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EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ, KİLİS'TE Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Suriye sınırındaki Kilis'e geldi

07 Şubat 2018 17:36

EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ, KİLİS\'TE
Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Suriye sınırındaki Kilis\'e geldi. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan\'ı ziyaret eden Altınok, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na ilişkin bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Altınok, terör örgütü PKK/YPG\'nin attığı roketlerle 2 kişinin öldüğü ve hasar gören tarihi Çalık Cami ile tarihi handa bulunan restoranı ziyaret etti. Kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet Altınok, Özel Harekât Şube Müdürlüğü\'nü de ziyaret edip İl Emniyet Müdürü Günter Şenses\'ten bilgi aldı.

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