'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 18'inci gün; 970 terörist öldürüldü (2)

HATAY\'DA BAZI YERLER ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Hatay Valiliği, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin ilinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında vatandaşları terör eylemlerinden korumak ve harekatın selameti adına bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu.

Hatay Valiliği\'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa kapsamında, Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede \'Zeytin Dalı Harekâtı\' başlatılmıştır.

Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı\'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu\'nun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları) Bölgelerinde, 07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'den başlayıp 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00\'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.

Buna göre, 07-21 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır.\"

HATAY, (DHA)