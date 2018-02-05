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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 17'nci gün; 947 terörist öldürüldü (2)

ÜSTEĞMENİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta'nın şehit olduğu Ömer Uşağı köyü, 23

05 Şubat 2018 17:00

ÜSTEĞMENİN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDEN GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
TSK tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4\'üncü gününde, Üsteğmen Oğuz Kağan Usta\'nın şehit olduğu Ömer Uşağı köyü, 23 Ocak günü, teröristlerden alınmıştı. Köyün ve bölgenin teröristlerden temizlenmesinden sonra ÖSO güçleri ile Türk askerleri, köye girdi. ÖSO güçlerinin bu sırada, köyde yaşayan kişilerle soru- cevap yöntemiyle yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı.
\'TÜRK ASKERİ VE ÖSO GÜÇLERİ İYİ DAVRANDI\'
Görüntülere göre, köylüler, teröristlerden kurtarıldıktan sonra Türk askerinin ve ÖSO güçlerinin kendilerine iyi davrandığını söyledi. Görüntülerde, ayrıca PKK/YPG\'li teröristlerin kendilerine kötü davrandığını da söyleyen köylülerin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için \'Başımızın üzerinde\', terör örgütü PKK/YPG için ise \"Ayaklarımızın altında\" dediği duyuluyor.

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