Zeytin Dalı Harekâtı'nda 16'ncı gün | TSK: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 935

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik düzenlediği "Zeytin Dalı" harekâtı 16'ncı gününe girdi. TSK'nın akşam saatlerinde yaptığı açıklamada "Etkisiz hâle getirilen terör örgütü mensubu sayısı 935 oldu" ifadesi kullanıldı. Harekâtın 16. gününde 11 asker şehit olurken 5 asker de yaralandı.

TSK tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, harekâtın başladığı günden bu yana "932 teröristin etkisiz hâle getirildiği", buna karşın 9 Türk askerinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada 2 askerin daha şehit olduğu bilgisi paylaşıldı.

Milan füzesi atıldı

Habertürk'ten Nurcan İnal ve Mustafa Uc'un haberine göre Afrin’in batısında yer alan Mamaluşağı Köyü yakınlarındaki 915 rakımlı stratejik tepenin eteklerinde bulunan bir tanka da Milan füzesi atıldı. Saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan olmadı.

Tankçı Er Nurullah Seçen’in (22) Konya Ereğli’deki ailesine haber, askeri yetkililer tarafından verildi. 1 yıllık sözleşmeli er olan Seçen’in, nişanlı olduğu belirtildi.