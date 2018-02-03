Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün | TSK: 899 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı'nda, "Operasyonun başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 899 olmuştur" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün geceki hava harekâtlarında 15 hedefin imha edildiği de belirtdili.

TSK tarafından akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde yapılan saldırı sonucunda bir tankın isabet aldığı belirtildi

TSK'dan yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 15 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 74 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 899 olmuştur.

Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

TSK'dan bir açıklama daha: Bir tankımız isabet aldı

TSK'dan yapılan açıklamada, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerce yapılan saldırı sonucunda bir tankın isabet aldığını belirtti. Açıklamada, "Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde harekâta katılan bir tankımız, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet almıştır. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.