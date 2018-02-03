Zeytin Dalı Harekâtı'nda 15'inci gün; 897 terörist öldürüldü (4)

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KIRIKHAN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ Kilis'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram'ın (27) acı haberi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu

03 Şubat 2018 20:15

KIRIKHAN\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Kilis\'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram\'ın (27) acı haberi memleketi Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki ailesini yasa boğdu. Kaymakam Mustafa Erkayıran, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri yetkililerden acı haberi alan bekar Bayram\'ın annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram, gözyaşına boğuldu. Şehit haberiyle eve akın eden yakınları, Bayram çiftini teselli etmeye çalıştı. Şehidin 2 katlı evine Türk bayrakları asıldı, evinin önü temizlendi. Şehit Ahmet Bayram\'ın cenazesinin yarın Kırıkhan ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

Ramazan ÇELİK-Cihangir UÇ/KIRIKHAN, (Hatay), (DHA)

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