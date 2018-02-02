Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor (6)

RIFAT SİNİRLİ TOPRAĞA VERİLDİ

Afrin\'deki terör örgütü mevzilerinden Reyhanlı\'ya yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren Rıfat Sinirli için Atike Hanım Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Erdal Ata, Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Rıfat Sinirli\'nin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Sinirli\'nin cenazesi Yeşilova Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan, Reyhanlı\'daki diğer roketli saldırıda hayatını kaybeden kişinin adının Ahmet Şanverdi olduğu öğrenildi.

GAZETECİ YARALANDI

Afrin kırsalında sürdürülen Zeytin Dalı Harekâtı\'nı takip eden Anadolu Ajansı muhabiri Sarp Özer yaralandı. Görev yaptığı bölgeye atılan roket ve havan topu nedeniyle Özer\'in eline ve bacağına şarapnel parçası isabet etti. Sarp Özer, ilk tedavisinin ardından Kırıkhan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Özer\'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.



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