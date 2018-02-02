'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Can EROK-Eser PAZARBAŞI-Burak EMEK-İdris TİFTİKÇİ-Yılmaz BEZGİN/KİLİS-HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 14\'üncü güne girilirken, terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 6 roket, Kilis ile Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Roketli saldırılarda, 11 kişi yaralandı. TSK tarafından harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 823 olarak açıklandı.

TSK tarafından 20 Ocak günü saat 17.00\'de başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 14\'üncü gününde, Türk askerlerinin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin Afrin\'e ilerleyişi sürüyor. Teröristlerden temizlenen stratejik Burseya Dağı\'nda birlikler, üs kurarken, ele geçirilen köylere ÖSO güçleri yerleştiriliyor. Kilis ve Hatay sınırından, belirlenen mevzilere obüslerle top atışı yapılırken, havadan da Türk savaş uçakları bomba yağdırdı.

KİLİS VE HATAY\'A 6 ROKET DÜŞTÜ; 11 YARALI

Harekatın 14\'üncü gününde, saat 10.30 sıralarında, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenen 3 roket Kilis\'e, 3 roket de Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine düştü. Kilis\'in İslahiye Caddesi\'ne düşen ilk roket, Nedim Ökmen Anadolu Öğretmen Lisesi ile Adnan Menderes Parkı yakınlarındaki patladı. Olayda, ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaralandı. İkinci roket, Dereboyu Caddesi\'ndeki eve isabet ederken, 4 kişi yaralandı. Aynı dakikalarda, Akpınar Mahallesi Hüseyin Rahmi Gürpınar Caddesi\'ndeki bir eve de üçüncü roket isabet etti. Roketlerin düştüğü bölgelere, ihbar üzerine sağlık ve güvenlik görevlileri sevk edildi.

Terör örgütü mevzilerinden eş zamanlı ateşlenip, Reyhanlı\'ya düşen roketlerden 1\'i Fidanlık Mahallesi\'nde bulunan Sanayi Çarşısı\'ndaki torna iş yerine isabet etti. Diğer 2 roket ise kapalı pazar yerinin de olduğu Bayır Mahallesi\'ne düştü. 3 roketin düştüğü Reyhanlı\'da toplam 6 kişi yaralandı. Bölgede ekipler güvenlik önlemi alırken, roketlerin ateşlendiği Afrin kırsalına da sınır birliklerinden topçu atışı ile karşılık verildi.

DÜN YARALANAN 5 KİŞİ TABURCU OLDU

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalındaki terör örgütü mevzilerinden dün akşam peş peşe ateşlenen roketlerin düştüğü Kilis\'in Cumhuriyet Caddesi\'nde bulunan tarihi handaki Erdoğan Aktaş\'ın işlettiği restoranda ve Polatpaşa Mahallesi Ortaokul Caddesi\'nde yer alan Vakıf İyigün\'e ait evde yaralanan 5 kişinin, tedavilerinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 823\'E ÇIKTI

Genelkurmay Başkanlığı\'nca \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekatıyla PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerce sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzi olarak kullanılan 6 hedefin imha edildiği belirtilen yazılı açıklamada, \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 12 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 823 olmuştur\" denildi.

TSK, ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE MÜHİMMATI PAYLAŞTI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından ayrıca \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, 31- 30 Ocak günlerinde, ele geçirilen silah ve mühimmatın listesi paylaşıldı. TSK\'dan yapılan açıklamayla ele geçirilen silah ve mühimmat, şöyle sıralandı:

\"1 SA-18 omuzdan atılan hava savunma füzesi, 4 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 makineli tüfek, 2 RPG 7 roketatar, 4 RPG 7 roketatar mühimmatı, 1 keskin nişancı tüfeği, 3 tabanca, 1 anti tank mayını, 2 el bombası, 3 dürbün, 2 el telsizi, 15 şarjör ve çok miktarda muhtelif çapta hafif silah mühimmatı.\"

CEP TELEFONLARINA 3 DİLDE MESAJ

Öte yandan Türkiye\'den GSM operatörleri aracılığıyla Suriye\'nin Afrin kentinde yaşayan sivillerin cep telefonlarına Türkçe, Arapça ve Kürtçe kısa mesaj gönderildi. Cep telefonlarına gönderilen mesajlarla teröristlere karşı birlik çağrısı yapıldı. 3 dilde hazırlanan kısa mesajda, şöyle denildi:

\"Bismillahirrahmanirrahim. Teröristlerin evlatlarınızı kullanmalarına, sizi, hanenizi ve geleceğinizi çiğnemelerine izin vermeyin. Teröristlere dur demenin zamanı geldi. Teröristlere karşı hep birlikte olalım. Teröristlerden uzak durun. Afrin Afrinlilerindir. Allah\'ın izniyle Afrin\'de barış, sağlık, huzur, güven ve bereket dolu günlere.\"

TSK, 30 Ocak günü de Afrin\'de yaşayanlara havadan 3 dilde yazılan bildirileri dağıtmıştı.

FOTOĞRAFLI