'Zeytin Dalı Harekatı'nda 12'nci gün; çatışmalar sürüyor

Hasan KIRMIZITAŞ-Mücahit YOLCU-Murat KİBRİTOĞLU-Taylan YILDIRIM-İbrahim MAŞE-Ferhat DERVİŞOĞLU-Reşit ÇELEBİOĞLU-Ufuk AKTUĞ-Can EROK-Kasım NARCI-Faruk KAHRAMAN-Eser PAZARBAŞI-Güven USTA-Burak EMEK/KİLİS-HATAY, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG\'li ve DEAŞ\'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 12\'nci gününde çatışmalar sürüyor. TSK, harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısını, 712 olarak açıkladı.

Harekatın 12\'nci gününde, Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesi Gültepe Mahallesi\'nde bulunan Maraşlı Çıkmaz Sokak\'taki 2 katlı eve isabet etti. Roketin düşmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre evdeki 1 kişi yaralandı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Roketin ateşlendiği bölge, sınırdaki askeri karakollardan ateş altına alındı.

TSK: 712 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı\'nca, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na ilişkin bilgilendirme yapıldı. Harekatın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının 712 olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

\"Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 22 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 63 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 712 olmuştur. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.\"

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