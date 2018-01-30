'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (2)

KİLİS\'E ROKET DÜŞTÜ

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen 1 roket, Kilis\'in sınır hattında bulunan Öncüpınar Mahallesi\'ndeki zeytinliğe düştü. Şıhmehmet Türbesi yakınına isabet eden roketin patlamasının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırının ardından sınırda konuşlu topçu birlikleri, roketin ateşlendiği terör örgütü mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu.



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