'Zeytin Dalı Harekatı'nda 11'inci gün; Burseya'dan sonra hedef Bafelyun Tepesi (10)

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KİLİS'TE İNŞAATA ROKET DÜŞTÜ, BAZI EVLER HASAR GÖRDÜ Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, saat 16

30 Ocak 2018 20:46

KİLİS\'TE İNŞAATA ROKET DÜŞTÜ, BAZI EVLER HASAR GÖRDÜ
Suriye\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen 1 roket, saat 16.20 sıralarında Kilis\'te Ekrem Çetin Mahallesindeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nin yanında bulunan 2 katlı bir inşaatın zemin katında bulunan dükkana isabet edip patladı.
Gürültüyle meydana gelen patlamada dükkanın kepenkleri yerinden sökülürken, inşaatın çevresinde bulunan bazı evlerin camları kırıldı, araçlar hasar gördü. Olay nedeniyle gökyüzünü toz bulutu kaplarken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbarla bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri vatandaşları uzaklaştırıp önlem aldı. Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan da roketin düştüğü inşaata gelerek inceleme yaptı.
TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ ATEŞ ALTINA ALINDI
Kilis kent merkezine düşüp, patlayan roketin ardından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütü mevzileri, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri tarafından fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına alındı. Çok sayıda mevzi imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar, Kilis\'ten de görüldü. Sınır birlikleri, ayrıca teröristlerin gizlendiği sığınak ve kuleleri hedef alarak, imha etti.

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