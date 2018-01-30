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'Zeytin Dalı Harekatı'nda 10'uncu gün; Burseya'dan sonra hedef Afrin (8)

TSK: 616 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Genelkurmay Başkanlığı, Suriye'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı

30 Ocak 2018 00:33

TSK: 616 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10\'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616\'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:
\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur.\"

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