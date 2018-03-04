'Zeytin Dalı Harekâtı'na katılan uzman çavuş, yeni doğan çocuğuna şehit komutanının adını verdi

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev alan Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz (24), yeni doğan bebeğine 2017 yılında El Bab\'da şehit düşen komutanı Üsteğmen Şehit Tarık Koçoğlu\'nun ismini verdi.

El Bab\'da ve Şırnak\'ta teröristlere karşı verdiği mücadelenin ardından şimdi de Afrin\'de görev yapan Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, eşi Arzu Ayaz\'ın doğum yaptığı haberini alınca komutanlarının verdiği izinle memleketi Malatya\'ya geldi. Eşinin doğum yaptığı hastaneye giden Ayaz, dünyaya gelen ilk çocuğu olan erkek bebeğe, geçen yıl Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ\'ın saldırısında Suriye\'nin El Bab kentinde şehit düşen komutanı Üsteğmen Şehit Tarık Koçoğlu\'nun adını verdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Afrin\'de görev yapan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan 5 yıllık evli Arzu ve Hasan Ayaz çiftini hastanede ziyaret etti. Başkan Çakır, Ayaz\'a Türk bayrağı ve Kur\'an-ı Kerim hediye ederek, Tarık bebeğe altın taktı.

\'ORDUMUZUN MUVAFFAK OLMASI İÇİN DUA EDİYORUZ\'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Afrin\'de mücadele eden askerlere tüm ülkenin duacı olduğunu belirterek, \"Hemşerilerimizden birisi olan Hasan kardeşimiz de Afrin\'de terör ve teröristle mücadele ediyor. Afrin\'de görev yapan bütün Malatyalı kardeşlerimizin ailelerini ziyaret ediyoruz. Onların yanında olduğumuzu gösterip, birlikte kahraman askerlerimize dua ediyoruz. Hasan kardeşimizin bir evladı oldu ve ziyarete geldi. Kardeşimiz şehit olan komutanının adını evladına vermiş buda gerçekten gurur duyulacak bir olay. Bizlerde ordumuzun muvaffak olması için dua ediyoruz\" diye konuştu.

\'KOMUTANIMIN İSMİNİ OĞLUMDA YAŞATMAK İSTİYORUM\'

Komando Uzman Çavuş Hasan Ayaz, ziyaretinden dolayı Çakır\'a teşekkür ederken çocuğuna komutanı olan ve 8 Şubat 2017\'de El Bab bölgesinde şehit olan komutanı Tarık Koçoğlu\'nun ismini yaşatmak adına oğluna verdiğini ifade etti.



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