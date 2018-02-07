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'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere havanlı saldırı, yaralılar var (1)

Reşit ÇELEBİOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ- Hasan DÖNMEZ/KİLİS, (DHA) - 'ZEYTİN Dalı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin Afrin kentinin Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından ha

07 Şubat 2018 22:14

Reşit ÇELEBİOĞLU- Akın ÇELİKTAŞ- Hasan DÖNMEZ/KİLİS, (DHA) - \'ZEYTİN Dalı Harekatı\'nın sürdüğü Suriye\'nin Afrin kentinin Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasındaki bölgede yürütülen operasyona katılan askerlerin bulunduğu bölgeye, teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan askerler helikopterle tahliye edilirken, havanlı saldırının yapıldığı teröristlerin bulunduğu bölge yoğun ateş altına alındı.
Bugün akşam saatlerinde, 19\'uncu gününe giren \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında teröristlere yönelik Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasında operasyonlarını sürdüren askerlerin bulunduğu bölgeye PKK/YPG\'li teröristler tarafından havanlı saldırı düzenlendi. En az 10 askerin yaralandığı belirtilen saldırının ardından, teröristlerin bulunduğu bölge operasyona katılan askerler ve sınırda konuşlu birlikler tarafından top ve çok namlulu roketatarlar ile ateş altına alındı.
Teröristlerin havanlı saldırısında yaralanan askerler ise yönlendirilen helikopterler ile bölgeden tahliye edildi. TSK\'ya ait helikopterler ile alınan yaralı askerler, Kilis\'e getirildi ve daha sonra ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesi\'ne taşındı. Yaralı askerlerin acil serviste tedavisine başlanırken, hastane çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı.

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