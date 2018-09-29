Zeytin Dalı harekâtına katılan 2 pilota 'FETÖ' gözaltısı

'FETÖ' 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması'na yönelik olarak yapılan operasyonda, "mahrem imamlar" ile haberleştiklerinin bellirlendiği iddia edilen ve gözaltına alınan şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Şüpheliler arasında yer alan beş F-16 pilotundan ikisinin Afrin’e yönelik yapılan "Zeytin Dalı harekatı"nda görev aldıkları ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, son dalgada gözaltına alınan 110 asker arasında çok kritik görevlerde bulunanların da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan aktif askerlerden 5’inin F-16 pilotu olduğu belirtildi.

"Kritik görevde"

15 Temmuz darbe girişiminden sonra aktif görevlere getirilen şüphelilerin arasında NATO’da görevli hava pilot kurmay albay F.S.B.’nin olduğu kaydedildi. Yakalananlardan birinin de hava operasyonları açısından çok kritik, hedef belirleme ve değerlendirmede görev alan subay olduğu ortaya çıktı. İHA, SİHA ve uçaklardan çekilen görüntülerin gönderilerek değerlendirildiği Hedef Belirleme ve Değerlendirme biriminde görev alan subayın, sorgusunda örgütün işleyişiyle ilgili tüm detayları anlattığı öğrenildi.

"Zeytin Dalı Harekâtına da katılmışlar"

Şüpheliler arasında yer alan beş F-16 pilotundan ikisinin Afrin’e yönelik yapılan Zeytin Dalı harekatında hava operasyonlarında da görev aldıkları belirlendi. Pilotlar ifadelerinde, örgüt içerisinde ‘abi’ olarak tabir ettikleri imamların kendilerine ankesörlü telefonlar üzerinden ulaştıklarını itiraf ederken, bu görüşmelerin çok kısa sürdüğünü, kendilerine örgüt içi toplantılar için yer ve zaman bildirdiklerini söyledikleri öğrenildi.