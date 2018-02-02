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Zeytin Dalı Harekatı'na İSTOK'tan destek

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Konak Meydanı'nda yapılan basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

02 Şubat 2018 20:36

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK), Konak Meydanı\'nda yapılan basın açıklamasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.
Konak Meydanı\'ndaki Yalı Camii\'de toplanan, 61 sivil toplum kuruluşunun bünyesinde barındıran İSTOK üyeleri, cuma namazı sonrasında bir basın açıklaması yaparak TSK\'nın yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydanda toplanan İSTOK üyeleri, \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganları attı. Açıklamayı okuyan İSTOK Dönem Başkanı Cüneyt Dayhan, operasyonun herhangi bir ulusa ya da devlete yönelik olmadığını, Türk ve Kürt halkı başta olmak üzere bölgedeki tüm milletlere eziyet eden terör örgütlerine yönelik olduğunu belirterek, \"Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu hiç kimse yok edemez. ÖSO içerisinde yer alan Türkmen, Kürt ve Arap Suriyelilerin omuz omuza mücadele etmesi de harekatın sadece terör gruplarına yönelik olduğunun en açık göstergesidir. Öte yandan, terör örgütlerinden temizlenen köylere Suriyeli mülteci kardeşlerimizin geri dönmesi, Türkiye\'nin işgalci olmadığını ve Suriye\'nin demokratik yapısını korumaya çaba gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu harekat, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Terörle Mücadele Kararları içerisinde yer alan meşru müdafaa hakkı kapsamında, tüm bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu yok etmek için başlatılmıştır. Ülkemiz bu koridoru yok etmeye kararlı ve muktedirdir\" dedi.
Basın açıklamasından sonra Konak Müftüsü Hasan Hayri Yaşar\'ın, Afrin\'deki Mehmetçikler için ettiği duanın ardından, vatandaşlar dağıldı.

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