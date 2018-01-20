Zeytin Dalı Harekâtı'na ilişkin hükümetten kim, ne dedi?

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin bölgesine başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili olarak hükümetten ilk açıklamalar gelmeye başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, operasyonla Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bozdağ Afrin’e yönelik harekâtın uluslararası hukuka uygun ve meşru olduğunu açıklarken Milli Savunma Bakan Nurettin Canikli ise "Türk Milletinin korkusuz kahramanları; kılıcınız keskin olsun, ayağınıza taş değmesin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun" dedi.

Harekâtın başlamasının ardından açıklama yapan AB Bakanı Ömer Çelik Türkiye'nin şu anda teröre karşı meşru pozisyonda durduğunu söyledi.

Harekâtın başlamasının ardından bakanların Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

“Türk Silahlı Kuvvetleri, sınır güvenliğini sağlamak; teröristlerin sınırdan sızmasını önlemek; bölgede terör koridoru oluşturulmasını engellemek; bölgeyi DEAŞ,PKK,PYD ve YPG terör örgütleri ve teröristlerinden temizleyerek bölgeyi terörden arındırmak; bölgede huzur, barış, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek; bölge halkının can/mal emniyetini sağlamak; bölge halkı üzerindeki baskı, tehdit ve korkuyu kaldırmak; bölgedeki mazlum/mağdur Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmıştır.

Zeytin Dalı Harekatı, uluslarası hukuk, BMGK terörle mücadeleye yönelik 1624(2005), 2170(2014) ve 2178(2014) kararları ile Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 51’inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmış, meşru ve uluslararası hukuka uygun bir harekattır.

Türkiye, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı ile bu harekatı başlatmış; harekat süresince de bu temel ilkelere riayet edecek ve harekatın hedeflerine başarıyla ulaşmasını müteakip bölgeden ayrılacaktır.

Türkiye’nin başlattığı bu harekat; Suriye Devletine, Suriye halkına, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Arap kardeşlerimize karşı bir harekat değil DEAŞ, PKK, PYD ve YPG terör örgütlerine karışı başlatılmış bir harekattır.

Bölgede yaşayan Türkmenler, Kürtler ve Araplar bizim kardeşimizdir, komşumuzdur. Suriye halkı, bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar ile Türk halkı, aynı dinin mensubudur; aynı Peygamberin ümmetidir; aynı tarihin/kültürün mirasçısıdır ve aynı medeniyetin evlatlarıdır.

Kimse Türk halkı ve Türkiye ile bölgede yaşayan Türkmen, Kürt ve Araplar arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu yok edemeyecektir; aramıza fitne/fesat sokamayacaktır; bizi birbirimize düşman edemeyecektir; tarih, kültür, medeniyet, din ve ümmet birliğimizi bozamayacaktır.

Harekatın planlanmasında ve icrasındaki tek hedef, terör örgütleri ve teröristler ile bunlara ait sığınak, barınak, mevzii, silah, araç ve gereçlerdir. Siviller asla hedef değildir. Siviller zarar görmesin diye her tür planlama yapılmış ve gerekli her tedbir alınmıştır.

Yüce Rabbim, milletimizin, ordumuzun ve yurdumuzun muhafızı, yar/yardımcısı olsun. Yüce Rabbim, ordumuzu muzaffer kılsın. Yüce Rabbim, kararlarımızı, adımlarımızı ve uygulamalarımızı doğru/isabetli kılsın. Yüce Rabbim, düşmanın hile ve tuzaklarından askerimizi/Mehmetçiğimizi korusun.”

Milli Savunma Bakanı Canikli :

"Türk Milletinin korkusuz kahramanları; kılıcınız keskin olsun, ayağınıza taş değmesin, Rabbim yar ve yardımcınız olsun."

AB Bakanı Ömer Çelik :

"Başkomutanın emriyle ZEYTİN DALI HAREKATI başladı. Allah muvaffak etsin. Ülkemizin güvenliğini korumak ve mazlum bölge halkına sahip çıkmak için meşru müdafa hakkımızı kullanıyoruz.Uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız çerçevesinde tüm terör örgütlerine karşı gereken en meşru cevabı veriyoruz.Türkiye bir kere daha ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın güvenliği için terörle mücadele konusunda en kararlı ülke olduğunu göstermiştir.

Terör örgütlerine tabela değiştirterek bölgeyi daha karmaşık hale getiren siyasetlerin terörün güçlenmesine yol açtığı görüldü. Türkiye şu anda teröre karşı en meşru pozisyonda durmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın aylardır dikkat çektiği tehlikeler karşısında yaptığı uyarıları dikkate almayanların siyasetleri bölgemize daha çok sıkıntı ve terör getirmekten başka işe yaramamıştır.

Terör örgütünden sınır güvenlik gücü kurmaya kalkan siyasetlerin bölgemize daha çok istikrarsızlık ve terör getireceğine kuşku yoktur.

Türkiye terörle mücadele konusunda kararlılığını, hukuk ve meşruiyet içinde ortaya koymaktadır. İlkeli ve son derece gerekli bir harekat başlamıştır.

Dostlarımız ve mazlumlar için zeytin dalı olan bu harekat, terör örgütleriyle mücadele için tavizsiz bir kararlılık iradesidir. Allah muvaffak etsin.."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

"Türkiye Cumhuriyeti, kendisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye kararlı ve muktedirdir. #BirGeceAnsızınGelirizDedik #ZeytindalıHarekatı"

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"Ordumuzun #AfrinOperasyonu başladı. Allah #Türkiye’nin ve milletimizin selameti için Suriye’de bulunan kardeşlerimizi, #mehmetçiklerimizi korusun ve ordumuzu muzaffer kılsın"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

"Sınırımızın güvenliği, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için başlatılan #ZeytinDalıHarekatında tüm askerlerimize dua ediyoruz."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Betül Sayan Kaya:

#AfrinOperasyonu başladı. Allah Kahraman Mehmetçiğimizin yardımcısı olsun. Dualarımızla yanlarındayız.