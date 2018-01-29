'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için kardan tank yaptılar

Aziz GÜVENER/KARTEPE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, İbrahim Kurt ve Selman Süzer, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için kardan tank yaptı.

Kartepe Kayak Merkezi\'nde, kardan 40 metre uzunluğunda yılan yaparak, tatilcilerin ilgisini çeken İbrahim Kurt ve Selman Süzer, bu kez de \'Zeytin Dalı Harekatı\'na destek için kardan tank yaptı. Sakarya\'dan Kartepe\'ye gelerek, 2 gün boyuncu uğraşıp, otomobilden büyük boyutta kardan tank yapan 2 arkadaş, daha sonra tankı boyadı. Kayak merkezine gelen tatilciler ise tankın önünde fotoğraf çektirdi.

İbrahim Kurt, \"Aklımız- fikrimiz, ülkemiz için savaşan kardeşlerimizde. Böyle bir şey yaparak, onlara olan desteğimizi belirtmek istedik. En kalpten dualarımız onlarla. Allah, yar ve yardımcıları olsun. Bütün Afrin\'deki kardeşlerimize selamlar\" dedi.



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