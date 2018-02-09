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'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Pınarbaşı Belediyesi'nce, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere destek için esnafa Türk bayrağı dağıtıldı

09 Şubat 2018 20:15

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Pınarbaşı Belediyesi\'nce, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek için esnafa Türk bayrağı dağıtıldı.
Pınarbaşı Belediyesi tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek olunması amacıyla ilçe esnafına Türk bayrağı dağıtıldı. Belediye Başkan Dursun Ataş, bayrak dağıtımıyla ilgili açıklama yaptı. Birlik ve beraberliğe katkı sunmak için esnafa Türk bayrağı dağıttıklarını belirten Başkan Ataş, \"Afrin’de, yoğun ve amansız operasyonlar düzenleyen şanlı Türk ordumuzun kahraman askerlerine destek olmak amacıyla esnafımıza bayrak dağıtımını gerçekleştirdik. Ülkemizin toprak bütünlüğünü tehlikeye düşürecek tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılan bu operasyondaki kahraman askerlerimize destek olmak, hepimizin boynunun borcudur. Ülkemiz, sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu süreçten çıkmanın yolu, birlik ve beraberliğimizi güçlü tutarak, daim kılmaktır. Bizler, Türk milleti olarak her zaman üzerimize düşeni yapmışızdır. Allah, Türk ordusunu muzaffer eylesin. Hiçbir askerimizin tırnağına taş değmesin. Allah, yardımcıları olsun. Dualarımız ve gönüllerimiz onlarladır\" diye konuştu. 

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