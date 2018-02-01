Zeytin Dalı harekatına destek için bin zeytin fidanı dağıttılar

Uğur AYDIN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT Belediyesi, \'Zeytin Dalı\' harekatına destek olmak amacıyla vatandaşlara bin zeytin fidanı dağıttı.

İzmit Belediyesi, belediyenin önünde düzenlediği törenle \'Zeytin Dalı\' harekatına destek olmak için vatandaşlara bin zeytin fidanı dağıttı. Belediyenin önünde toplanan vatandaşlar zeytin fidanı alabilmek için sıraya girdi. Görevliler vatandaşlara tüpler içinde zeytin fidanlarını verdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan belediyenin önündeki Sabri Yalım Parkı\'na bir zeytin fidanı dikti. Hainlere gereken dersin verildiğini belirten Nevzat Doğan, \"Zeytin ağacı Kuran-ı Kerim\'de geçen, soframızda olan ve çok farklı faydaları olan bir ağaçtır. Zeytin ayrıca barış ve kardeşlik demektir. Kahraman ordumuz Afrin\'de Zeytin Dalı operasyonunu yapıyor. Bu operasyon Suriye\'de olabilir ama bu Türkiye için, İzmit için çok önemlidir. Asırlar boyunca ülkemizi parçalamak için içte dıştan saldırıp oyunlar oynanıyor. Bizi Anadolu\'dan çıkarmak için yapmadıkları yok. Ama hiçbir zaman başarılı olamadılar, olamayacaklar da. Bugün de kahraman ordumuzun yaptığı bizleri ve İslam\'ı yok etmek isteyenlerin, Haçlı zihniyetinin oyununu bozma operasyonudur. Suriye ve Irak sınırımızda bizi bölmeye çalışan iç ve dış güçler, hainler, terör örgütlerine destek veriyorlar. Bunlara izin verip seyredecek değiliz, Tabii ki İzmit\'e kadar gelmelerini de bekleyecek değiliz. Türk milleti olarak Başkomutanımızın önderliğinde bu hainlere ve tüm dünyaya gereken dersi veriyoruz\" dedi.

Türkün gücünü dünyaya gösterdiğini belirten Doğan, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Bizi bölmek isteyen bu güçler Türk milletinin vatanına, milletine, bayrağına ne kadar düşkün olduğunu, bu değerleri için neler yapabileceğini ya bilmiyorlar, ya da bilmek istemiyorlar. Bugün verilen mücadele bu değerlerimize kastetmek isteyenlere verilen bir cevaptır. Birlik, beraberlik içinde oyunları yine bozacağız. Daha çok çalışarak, daha çok kenetlenerek dosta düşmana gücümüzü göstereceğiz. Çocuklarımıza şanlı tarihimizi en iyi şekilde anlatmaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı operasyonu ile Türk\'ün gücünü bütün dünyaya göstermekteyiz. Lamı cimi yok, Afrin alınacak. Oradaki terör temizlenecek. Oraya dostluk, kardeşlik gelecek\"

Konuşmaların ardından İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından şehitler için dua edildi.

FOTOĞRAFLI