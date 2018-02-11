'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi uzman onbaşı memleketine uğurlandı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hamza Karacaoğlu\'nun (26) cenazesi, hava yoluyla Erzincan\'a getirildi. Şehit Karacaoğlu, buradan kara yoluyla memleketi Giresun\'un Çamoluk ilçesine gönderildi.

Afrin\'de, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında dünkü çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Karacaoğlu\'nun cenazesi, sabah saatlerinde hava yoluyla Erzincan\'a getirildi. Şehidin annesi Muazzez ve babası Süleyman Karacaoğlu ile 1,5 yıllık eşi Kıymet Karacaoğlu, karşılama sırasında uzun süre gözyaşı döktü. Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3\'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, AK Parti Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy ile askeri ve sivil erkan tarafından karşılanan şehit uzman onbaşının cenazesi, askerler tarafından uçaktan alınıp, omuzlarda taşınarak, cenaze aracına nakledildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Karacaoğlu\'nun cenazesinin, memleketi Giresun\'da, ikindi namazının ardından toprağa verileceği ve cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli\'nin de katılacağı öğrenildi.



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