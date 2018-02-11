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'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi uzman çavuşların cenazesi memleketleri Samsun'da

SAMSUN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın ile Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi, askeri uçakla memleketleri Samsun’a getirildi

11 Şubat 2018 16:35

SAMSUN, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın ile Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin’in cenazesi, askeri uçakla memleketleri Samsun’a getirildi.
Afrin\'de, \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında dünkü çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akalın ile Piyade Uzman Çavuş Şahin’in cenazelerini taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı’na indi. Şehit cenazelerini Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve adli erkan, şehit aileleri ile Samsunlular karşıladı. Şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları, askerler tarafından uçaktan alınarak, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze araçlarına konuldu. Bugün düzenlenecek cenaze törenleri için Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın Çarşamba ilçesine, Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin ise Havza ilçesine gönderildi.

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