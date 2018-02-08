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'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında, Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede, teröristlerin tanksavar ve havanlı saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıd

08 Şubat 2018 12:14

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, (DHA) - TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında, Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgede, teröristlerin tanksavar ve havanlı saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın (22) cenazesi, Gaziantep\'te düzenlenen törenle memleketi Karabük\'e uğurlandı.
\'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamında Suriye\'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgeye teröristler tarafından dün akşam tanksavar ve havanla düzenlenen saldırıda şehit olan iki askerden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar için Gaziantep Havalimanı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, protokol üyeleri ve askerler katıldı. Adli Tıp Kurumu\'ndan sabah saatlerinde alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracıyla havalimanına getirildi. Şehit Akpınar\'ın tabutu, askerlerin omuzlarında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı\'na ait uçakla memleketi Karabük\'e uğurlandı.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, Safranbolu\'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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