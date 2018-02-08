'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi astsubayın cenazesi memleketi Zonguldak'ta (2)

ŞEHİDİN CENAZESİ SAFRANBOLU\'YA GETİRİLDİ

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın (22) cenazesi, Zonguldak Havaalanı\'ndan alınarak, doğup büyüdüğü Karabük\'ün Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi\'ndeki baba evine getirildi. Şehit astsubay için burada helallik alındı. Şehit astsubayın annesi Ülker Akpınar, oğlunun fotoğrafını öptükten sonra, \"Vatan sağolsun\" dedi.

Anne Ülker Akpınar, elini öpen oğlunun silah arkadaşı Uzman Çavuş Ünal Daştan\'a sarılarak, \"Sen mi getirdin Ömerimi. Yavrum Allah sana ömür versin, annene babana, evliysen eşine, çocuğuna bağışlasın. Yavrumu bu ellerinle mi getirdin?\" diyerek askerin ellerini tutup öpmeye çalıştı.

Şehit annesi daha sonra Vali Kemal Çeber\'e dönüp, \"Ağlamayacağım. Bir kere daha koklayayım, gözünü seveyim\" dedi. Anne, oğlunun cenaze aracı içindeki Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp, öptü. Daha sonra şehidin eşi Hafize Nur, kız kardeşi Beyza ve babası İsmail Akpınar da cenaze aracına bindi. Burada alınan helalliğin ardından şehidin cenazesi, Karabük\'e getirildi.

Şehidin cenazesi, Kent Meydanı\'nda ikindi vakti kılınacak olan cenaze namazının ardından Safranbolu Şehir Mezarlığı\'ndaki şehitlikte toprağa verilecek.

Bu arada, şehidin memleketinin Afyonkarahisar olduğu, ancak vasiyeti üzerine doğup büyüdüğü Safranbolu\'da toprağa verildiği öğrenildi.

Murat KÜÇÜK-Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)

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