'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi astsubayın cenazesi memleketi Zonguldak'ta

Yeliz ALAGÖZ/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 19\'uncu gününde şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak Havalimanı\'na getirildi. Şehit annesi Hafize Nur Akpınar, uzun süre gözyaşı dökerek, \"Yavrucuğum, düğününe mi geldin? Mis kokulu yavrum. Vatanımız sağ olsun. Şehit oldu benim oğlum\" dedi. Şehit astsubayın, babası İsmail Akpınar\'ın da emekli astsubay olduğu öğrenildi.

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nda kapsamında, Suriye\'nin Afrin kentinin Bülbül beldesi ile El Maski arasındaki bölgeye teröristler tarafından dün akşam tanksavar ve havanla düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar\'ın cenazesi, askeri uçakla Zonguldak Havalimanı\'na getirildi. Şehit Akpınar\'ın cenazesini Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Zonguldak Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, babası emekli astsubay İsmail Akpınar, annesi Ülker Akpınar, Tunceli\'de görev yapan komiser yardımcısı eşi Hafize Nur Akpınar ve yakınları karşıladı.

ANNESİ VE EŞİ TABUTA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Dua edilmesinin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, uçaktan indirilip, askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. Şehit astsubayın cenaze aracındaki tabutuna sarılan acılı anne Ülker ve eşi Hafize Nur Akpınar, uzun süre gözyaşı döktü. Şehit annesi, \"Yavrucuğum, düğününe mi geldin? Mis gibi kokulu yavrum. Vatanımız sağ olsun. Şehit oldu benim oğlum\" diyerek, ağladı.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akpınar\'ın cenazesi, konvoy eşliğinde, ikindi vakti toprağa verileceği Karabük\'e gönderildi.

ÇAYCUMA KAYMAKAMI KEÇELİ, ŞEHİT KUZENİNİ KARŞILADI

Öte yandan şehit Akpınar\'ın, Çaycuma Kaymakamı Keçeli\'nin dayısının oğlu olduğu öğrenildi. Cenazeyi karşılayan Keçeli, kuzeni Akpınar\'ın Türk bayrağına sarılı cenazesini görünce gözyaşlarını tutamadı.

Ömer Bilal Akpınar ile Hafize Nur Akpınar\'ın geçen yılın Haziran ayında, Safranbolu\'da düzenlenen düğünle evlendikleri belirtildi.



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