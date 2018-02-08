T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Astsubay, Karabük'te toprağa verildi

Murat KÜÇÜK- Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-  TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin'de sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 19'uncu gününde şehit olan 2 askerden 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar'ın cenazesi, Karabü

08 Şubat 2018 20:49

Murat KÜÇÜK- Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)-  TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin\'de sürdürdüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 19\'uncu gününde şehit olan 2 askerden 22 yaşındaki Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar için Karabük Kent Meydanı\'nda düzenlenen cenaze törenine, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Ak Parti Karabük milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve Burhanettin Uysal, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, şehidin Tunceli\'de komiser yardımcısı olarak görev yapan eşi Hafize Nur Akpınar, babası İsmail ve annesi Ülker ile kızkardeşi Beyza Akpınar ile gaziler, Kardemir Karabüksporlu futolcular, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
EŞİNİN ÜNİFORMASINI GİYİNDİ
Hafize Nur Akpınar, törene üzerinde eşinin üniforması ile Beyza Akpınar ise ağabeyinin parkasıyla katıldı. Kalabalık sık sık \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı.
Törende şehidin eşi, annesi, babası ve kız kardeşi yan yana oturup birbirlerinin ellerinden tuttu. İl Müftüsü Halil Bektaş tarafından kıldırılan cenaze namazında Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, şehidin babasıyla yan yana saf tuttu.
Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi vasiyet ettiği Safranbolu Şehir Mezarlığı\'ndaki Şehitlikte toprağa verilmek üzere cenaze aracına götürüldüğü sırada şehidin ailesi Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp öptü. Anne Ülker Akpınar, şehidin cenazesi cenaze aracına götürülürken elini Türk bayrağına sarılı tabuttan ayırmadı.
Şehit Ömer Bilal Akpınar\'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat KÜÇÜK Bülent DİKTEPEKARABÜK DHA  TÜRK Silahlı Kuvvetleri TSK Suriye AfrinDalı HarekatıAstsubay KıdemliBilal AkpınarSafranboluPiyade Astsubay KıdemliKarabük Kent MeydanıBaşbakan Yardımcısı Fikri Işık Karabük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24