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Zeytin Dalı Harekatı protestosuna 8 tutuklama

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto etmek amacıyla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı

29 Ocak 2018 21:27

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek amacıyla terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenip gözaltına alınan 10 şüpheliden 8\'i tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK/YPG’ye yönelik soruşturma kapsamında; Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı\'nı protesto etmek amacıyla sosyal medyada terör örgütünü öven, destek verip eylem yapılması yönünde çağrı paylaşımlarda bulunduğu belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 8\'i tutuklandı, 2\'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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