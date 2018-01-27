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Zeytin Dalı Harekatı karşıtı paylaşım yapan HDP'li tutuklandı

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği 'Zeytin Dalı Harekatı' aleyhine paylaşımlarda bulunan HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş

27 Ocak 2018 14:05

Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin kentinde terör örgütlerine yönelik düzenlediği \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhine paylaşımlarda bulunan HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K. tutuklandı.
Ayvalık ilçesinde, TSK tarafından Afrin’de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\' aleyhine sosyal medyada paylaşım yaptıkları iddia edilen, HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K.\'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi, İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler tarafından geçen 24 Ocak\'ta gözaltına alındı. Jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından 6 şüpheli, bir gün sonra adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden HDP Ayvalık İlçe Teşkilat üyesi Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüphelinden 3\'ü serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

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